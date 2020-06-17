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Бывший министр Омелян объяснил, где обещанный гиперлуп

Владимир Омелян Скриншот видео

Для реализации проекта нет политической воли, говорит он

Поскольку нет политической поддержки для реализации проекта по созданию в Украине гиперлупа, то им никто не занимается.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Гость программы отметил, что идея относительно гиперлупа имела целью привлечь Украину в число передовых государств, которые разрабатывают современные виды транспорта.

"Мы собрали вместе кусочки мозаики, которые присутствовали в Украине. Гиперлуп – это металлическая труба, внутри которой атмосферный воздух разрежен почти до вакуума. И принцип маглева, то есть поезд не касается рельсов, летает капсула со скоростью 1200 километров в час", – напомнил Владимир Омелян.

Он отметил, что в Украине производят трубы, кроме того, есть достижения в космической отрасли.

"Мы планировали начало проекта тестовой площадки на конец 2019 года", – заявил гость программы.

Владимир Омелян отметил, что в проекте были задействованы около десятка украинских и иностранных компаний. Он заявил, что, поскольку при действующей власти нет политической поддержки проекта, то им никто не занимается.

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Напомним, Hyperloop – разработанная Илоном Маском транспортная система из стальных труб, внутри которых передвигается поезд – герметичная капсула. Предыдущий министр инфраструктуры Владимир Омелян в свое время заявлял, что в 2019 году в Днепре могут начать строительство тестовой площадки.

Как сообщалось ранее, Национальная академия наук Украины подтвердила перспективность внедрения технологии гиперлуп в Украине.

Впоследствии стало известно, что министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта Hyperloop, которым занимался бывший министр Владимир Омелян.

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