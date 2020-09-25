Жительница поселка на линии разграничения рассказала, как выживают люди во время боевых действий

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Женщина подчеркнула, что помимо многих проблем, люди уже просто устали и хотят мира

Семь лет жить во время боевых действий на Донбассе - люди уже просто устали и хотят мира. Об этом заявила во время международного форума "Люди мира" Елена Попова - жительница поселка Жованка, который находится в Донецкой области непосредственно на линии разграничения.

"Я житель, обычный житель Жованка - это такое местечко в Зайцево - это то место где, линия разграничения идет по средине нашего села. Вы понимаете, что это такое? Я семь лет прожила на этой войне. У нас разбомблены были все дома, мы в магазин ходили под бомбежками.

Знаете, я до войны была здоровым человеком, теперь я инсулинозависима, тяжелые формы, потому что я постоянно нахожусь в стрессе. Я диабет получила, когда был обстрел и когда моего сына просто завалило обломками вместе с невесткой. И я прибежала утром, они всю ночь были под завалами, а утром, он должен был ко мне прийти.

Мы обычно утром всегда по перекличке находили ближних, связи у нас не было, а тут он не пришел. Я туда бегу и вижу, что все завалено. И я своими руками это все разгребаю! Представляете, пока я это все разгребла, что я пережила как мать? Слава Богу, они остались живы, их спасла просто балка. Ну, естественно, они были контужены, они были немножко не в себе. Мы получили этот стресс, но я это пережила, и не одна я переживаю это и сегодня.

Вы знаете у нас в этом нашем чудесном местечке жило до войны восемьсот человек, сейчас у нас осталось сто пять. У нас погибло мирных людей семнадцать человек, семнадцать человек мирных людей и тридцать три человека у нас раненых, понимаете, вот на этом маленьком промежуточке", - отметила женщина.

При этом она подчеркнула, что в поселке очень много проблем.

"Мы сейчас, Слава Богу, во время режима тишины начали восстанавливать дома, там “гуманитарщики” выделили деньги, люди немного зажили, начали ремонтировать окна, крыши. Мы боимся, если начнутся опять боевые действия, то все опять будет разрушено. Понимаете, мы опять останемся в разрушенных домах перед зимой! Для нас очень важны три вопроса, это болезненные вопросы!

Первое: нас связывает с близлежащим посёлком, где есть магазин, больница, школа, "дорога жизни" - дорога разбомблена войной и там не чистится с обочин, то бишь, деревья срослись и "гуманитарщики" туда не могут проехать, так как грузовики не могут проехать! Дошло до того, что наши местные мужчины, двадцать третьего числа вышли сами с лопатами, с секаторами и начали рубить деревья, не дожидаясь согласований официальных сторон. По обочине там минные растяжки, у нас там погиб мальчик. Он просто шел по улице и захотел по нужде, сделал шаг с дороги и погиб. А мы сейчас там рубим эти деревья и засыпаем эти ямы, потому что уже невозможно по этой дороге просто ездить. Понимаете, у нас уже школьников отказываются возить в школу по этой дороге! Для нас эта дорога - это точно дорога жизни!

Второй вопрос у нас тот, что мы полтора годы жили вообще без света, полтора годы ни одного дня нет света, вы понимаете, как мы жили? Нам дали свет, но у нас все провода скрученные, у нас нет живого места, у нас тридцать столбов, они побитые. То бишь, малейшие повисшие провода у нас замыкание происходит, у нас горит техника. Вот начнётся сейчас зима, это всё будет обледенение, вот это все будет искрить. Опять же мы будем без света, нам нужно поменять эти провода, чтобы не было скрутки на скрутке.

И третье, чтобы жить, нам нужно разминировать наше село. Это очень страшно, я вам говорю, действительно, как есть. У меня муж пошел за глиной, нужно было печку почистить, приходит и говорит, а там растяжка поставлена посередине села, это хорошо, что он увидел!

Мы научились смотреть под ноги, и поля наши есть. У нас на полях, где мы могли бы скот свой выпасать, потому что работы-то нет, и мы пришли на сельское хозяйство", - сказала Елена Попова.

Однако, при этом жители не могут расширить сельское хозяйство, потому что возле поселка есть мины, которые не разорвались.

"Их нужно разминировать. У нас живет семь деток, мы стараемся за ними, чтобы они без присмотра не были, но дети есть дети, можно не усмотреть. Ребёнок может куда то бежать, в сторону, в которую, где стоит табличка “осторожно мины”. У нас по селу стоят. Это мы знаем, что это значит. Дети ведь не понимают. Поэтому я хочу, я призываю к миру, понимаете, я вот лично семь лет жить на войне. У нас люди просто устали. Я вот лично семь лет жить на войне, у нас люди просто устали. Понимаете, мы обычные люди, мы хотим мира", - резюмировала она.

Как сообщалось, 21 сентября в Свято-Успенской Святогорской лавре в Донецкой области начался Форум "Люди мира". Организаторами форума являются жители Донбасса и других регионов Украины, которые откликнулись на обращение Украинской Православной Церкви. Идея форума заключается в том, чтобы включить в переговорный процесс по Донбассу обычных людей, непосредственно пострадавших от войны на востоке Украины.

Как отметил митрополит Антоний, митрополит Бориспольский и Броварской, управляющий делами Украинской Православной Церкви, Форум "Люди мира" должен показать всем "сильным мира сего", как простые украинцы, живущие в прифронтовой зоне, хотят мира.