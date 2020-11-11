Бурмич: Повышая тарифы, "слуги" пытаются закрепить в Украине внешнее управление

Анатолий Бурмич Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Повышение тарифов на коммунальные услуги – очередная попытка закрепить внешнее управление де-юре. Такое мнение высказал народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Анатолий Бурмич в своем блоге.

"Не успели закончиться выборы, как "Нафтогаз" объявил об очередном повышении тарифов на газ. Несмотря на существующую задолженность населения в десятки миллиардов гривен за отопление и горячую воду, исполнительная ветвь власти "Слуг народа" спешит показать внешним управителям Украины, что они неизменно следуют курсу выкачивания денег с населения и передачи энергосистемы под юридическое внешнее управление", – рассказал политик.

Парламентарий уверен, что при таких тарифах и долгах "Нафтогаза" население не сможет оплачивать коммунальные услуги, а государство не сможет поддержать в рабочем состоянии энергокомпании и гасить растущие долги в энергетике.

"Складывается, я уверен, искусственно, ситуация, при которой может посреди отопительного сезона наступить коллапс энергосистемы, полная или частичная ее остановка. Это грозит выходом людей на улицы, под Кабмин, Верховную Раду, Офис президента с требованием принять срочные меры. Вот тогда и будет нам предложено нашими зарубежными "партнерами" взять под залог украинской энергосистемы, которая стоит не десятки, а сотни миллиардов долларов, несколько миллиардов для погашения неплатежей и возобновления подачи услуг", – пояснил народный депутат.

Как только Украина возьмет эти деньги, нужно будет забыть навсегда о каких-либо экономически обоснованных тарифах, суверенитете в сфере энергетики да и вообще о суверенитете.



"Зеленая" власть не думает, что доведенные до отчаяния люди могут смести их, а заодно и представителей неоколонизаторов. Не хотелось бы верить, что это единственный путь, который нас ожидает при нынешней власти. Ведь прошедшие выборы показали, что наше общество выздоравливает, и я надеюсь нам всем хватит сил сохранить суверенитет в энергетике и в целом Украины", – резюмировал Анатолий Бурмич.