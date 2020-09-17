Буллинг в школе: Как защитить ребенка от издевательств

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Буллинг - это агрессивное поведение одного или нескольких детей в отношении другого ребенка. Это постоянная травля, насмешки и психологические атаки. Такая ситуация знакома каждому, независимо от возраста, но лишь в последние годы о проблеме школьного буллинга начали говорить вслух. И недаром. Исследование ЮНИСЕФ показало, что более 65% детей сталкивались с буллингом за последние 2-3 месяца и каждый четвертый становился жертвой агрессии в пределах школы. Чтобы родители могли уберечь или освободить своего ребенка от таких трудностей, мы подготовили план действий с советами.

Распознайте проблему

Первый пункт может быть самым трудным. Жертвы буллинга часто прилагают усилия, чтобы никто не узнал об их конфликтах со сверстниками, поскольку стесняются своей "слабости". Поэтому родителям нужно быть очень внимательными. Если школьник стал замкнут, не делится новостями после уроков, всячески избегает темы школы и придумывает поводы, чтобы остаться дома, поговорите, а не ругайте за лень. Более тяжелыми проявлениями могут стать расстройства сна, отсутствие аппетита и постоянная тревожность.

Осознайте ее серьезность

Буллинг - не просто ссора или детская привычка дразнить сверстников. Это реальное физическое, психологическое насилие со стороны агрессора к жертве, которое регулярно повторяется и может длиться несколько лет. Не стоит махать рукой со словами: "перерастет, все через это проходили". Следствием буллинга могут быть не только плохие воспоминания из школы, но и формирование характера жертвы, влияющего на дальнейшую судьбу человека, или даже фатальный исход.

Поговорите с ребенком

Ожидать от ребенка развернутого рассказа о своих проблемах — бесполезно. 40% жертв буллинга не делятся наболевшим абсолютно ни с кем. Начните разговор сами, но будьте готовы к неудаче и отказу ребенка идти на контакт. Не будьте слишком настойчивыми, проявите терпение, ожидайте ответа и внимательно слушайте его. Говорить нужно очень спокойным тоном и ни в коем случае не винить ребенка. Следует объяснить, что вы всегда готовы выслушать, разобраться в ситуации и не побежите сразу к агрессорам выяснять отношения.

Фото из открытых источников

Поддержите его

Родители должны стать с ребенком одной командой. Подумайте вместе, как можно исправить ситуацию и как действовать в момент опасности. А также по-разному поддерживайте своего ребенка, даже если ему не знакома проблема буллинга. Верьте в нее и ее способности, чаще хвалите и подчеркивайте таланты. Так вы не избалуете, а воспитаете уверенного в себе человека, который способен смело отстоять себя и свое мнение в школьном коллективе. Обязательно поддерживайте школьника в попытках завязать дружбу со сверстниками, поощряйте его к этому, но не навязывайте детей своим друзьям.

Помогите избавиться от недостатков

Часто причиной буллинга становятся особенности внешнего вида ребенка. Если ребенку тоже некомфортно из-за этих недостатков, попробуйте вместе исправить их. Есть высыпания и проблемы с кожей? Сходите к косметологу и подберите специальные средства для проблемной кожи, к примеру, от Ля рош. Есть лишний вес? Предложите бегать вместе или с друзьями и чаще ужинайте салатом. Проблема в одежде? Обсудите, какой стиль нравится ребенку и попробуйте постепенно сменить гардероб. Если школьник будет чувствовать себя комфортно и уверенно, он будет иметь достаточно сил дать отпор агрессорам.

Вмешайтесь в ситуацию

Если буллинг дошел до физического насилия, необходимо перейти к активным действиям и с согласия ребенка сообщить об этом учителю. Вмешиваться нужно максимально аккуратно, продуманно и без эмоциональных поступков, чтобы не усугубить ситуацию. Впрочем, это крайняя мера. Стоит сделать все возможное, чтобы ребенок с поддержкой родителей отстоял себя самостоятельно и заработал уважение в классе.

Счастливые дети не поддаются буллингу, не становятся агрессорами и всегда защищают более слабых. Они уверены в своих силах и знают, что в критической ситуации должны на кого положиться. Родителям под силу создать максимально благоприятные условия для счастливой жизни и правильного развития сильной личности, что никогда не станет жертвой.

