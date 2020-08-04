Будущее Коломойского под угрозой: В офис компании одиозного олигарха в США нагрянуло ФБР

Фото из открытых источников

ФБР провело обыск в офисе риэлторской компании Optima, которая находится в сфере влияния одиозного олигарха из Днепра Игоря Коломойского. К слову, именно эту компанию и подозревают в причастности к отмыванию выведенных денег из "ПриватБанка", передает корреспондент "Наше Місто".

Как сообщает американское издание Cleveland.com, агенты ФБР уже обыскали офис в одном бизнес-центре One Cleveland Center. По информации журналистов, обыски планируются еще в одном офисе Optima, расположенном в Майами. Адвокат беглого олигарха Майкл Салливан ситуацию пока не комментирует.

Фото из открытых источников

О ситуации с обысками на своей странице в Facebook уже высказался известный украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, правоохранительные органы США впервые проводят столь масштабные следственные действия в офисе олигарха, а это может означать только одно — Вашингтон не собирается смотреть сквозь пальцы на продолжение кампании Коломойского по возврату "ПриватБанка". Американские власти намекают, что Игорь Валерьевич — нежелательная персона.

"Такого еще не было даже в разгар противостояния по Привату в 2016-м. Это не просто проблемы для комплайенса Коломойского — это прямой удар, демонстрация, что Коломойский — нежелательная персона. Теперь проблемы могут начаться и у других структур, которые связаны с Коломойским и с его структурами. Очевидно, этот шаг является публичным и политическим, чтобы дать сигнал президенту Владимиру Зеленскому, опорой которого и деловым партнером Коломойский является до сих пор", — написал Бутусов.

Фото из открытых источников

Напомним, компания Optima была одной из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости и контролировала 2,8 млн квадратных футов территории в центре Кливленда. За последние несколько лет компания одиозного олигарха Игоря Коломойского распродала большую часть своей недвижимости.

Фото из открытых источников

В мае 2019 года государственный "ПриватБанк" подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр. В нем утверждалось, что Optima принимала прямое участие в отмывании выведенных денег из банка. Общая сумма отмытых денег за 10 лет — 470 миллионов долларов. В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Олигарху выдвинули обвинения в ряде финансовых преступлений.