Будто танк, которому подбили гусеницу: Тищенко заявил о заболевании COVID-19
По его словам, он чувствует себя хорошо
Заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Николай Тищенко получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил в Facebook.
"Сдал тест на коронавирус-результат положительный. Температура 36,8 - поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу ... Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом", - написал он.
До этого стало известно, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышев также заболел COVID-19.
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Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 5992 новых случая заражения, 2269 пациентов выздоровело, а 106 человек умерло.