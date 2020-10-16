Будто танк, которому подбили гусеницу: Тищенко заявил о заболевании COVID-19

Николай Тищенко Facebook/Николай Тищенко

По его словам, он чувствует себя хорошо

Заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Николай Тищенко получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сдал тест на коронавирус-результат положительный. Температура 36,8 - поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу ... Перехожу на запасной больничный бункер. Уверен в быстрой победе над заморским недугом", - написал он.

До этого стало известно, что министр развития общин и территорий Алексей Чернышев также заболел COVID-19.

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Ранее сообщалось, что за последние сутки в Украине зафиксировано 5992 новых случая заражения, 2269 пациентов выздоровело, а 106 человек умерло.