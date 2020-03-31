Будем без счастья: В Херсонской области в условиях эпидемии коронавируса ликвидировали службу счастья

Служба была создана в октябре 2019 года

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Херсонская областная государственная администрация в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 ликвидировала службу счастья и улучшения качества жизни. Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Как отмечается, такой шаг можно объяснить сложной финансовой ситуацией в государстве, и тем, что к наработанным идеям надо привлекать общественность, а это сейчас трудной сделать.

"Эта служба будет более эффективной, если ко всем наработанным идеям присоединится общественность. Невозможно реализовать эти идеи в сложной финансовой ситуации, когда все средства идут на борьбу с коронавирусом. Возвращаться к этому, как в отдельной структуре, вряд ли кто-то будет, потому что мы же все видим... Я же говорю, лучше это все реализовывать вместе с активными гражданами, волонтерами", - рассказала пресс-секретарь руководителя службы счастья в Херсонской области Марина Волошенко.

Распоряжение о ликвидации службы счастья Klymenko Time

Напомним, Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения некоторых карантинных правил.