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Британские военные осуществили "крупнейшую за десятилетие" десантную операцию в Украине

Совместное обучение рассматривается как намеренное проявление солидарности с Украиной

Сотни британских десантников высадились с парашютами в Николаевской области в рамках стратегического командно-штабного учения "Совместные усилия – 2020". Об этом сообщает Sky News

Согласно сообщению, военные из 16-й бригады воздушно-штурмовой бригады британских глобальных сил реагирования проводят упражнения с украинскими воздушно-десантными войсками. Также участие в учениях принимают участие солдаты из элитного подразделения армии Pathfinder.

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Как отмечает Командование Воздушных Сил ВСУ, сначала воздушный десант, тяжелое пехотное вооружение и технику сбрасывали с военно-транспортных самолетов C-130 Hercules Королевских Воздушных Сил.

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Впоследствии на боевой курс зашли украинские военные самолеты Ил-76МД и Ан-26. На парашютных платформах были десантированы грузы и подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Высадка британского и украинского десанта находилась под прикрытием истребителей Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Известно, что обучение такого формата проводят впервые. Их цель - практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО.

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Напомним, 14 сентября три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н в сопровождении истребителей Воздушных Сил ВСУ патрулировали воздушное пространство Украины, теперь такие мероприятия будут проводить регулярно.

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