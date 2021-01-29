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"Британский" штамм COVID-19 уже завезли в Украину, - ученый

Иллюстративное фото

Ученый также отметил, что антитела к коронавирусу дают 80-85% защиты от повторного заражения

Для определения штаммов коронавируса, циркулирующих на территории страны, требуется специальное исследование геномов вируса, которого в Украине не проводят. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины, доктор физико-математических наук Семен Есилевский в интервью Укринформу.

"Секвенирование геномов вируса у нас не проводится нигде и никак. Точка. Некоторые образцы из Украины секвенировались где-либо в Европе, их туда отправляли на обработку. Какое-то количество образцов якобы недавно отправляли снова. Но это абсолютная капля в море", - заявил он.

По словам ученого, по сравнению с теми объемами образцов, которые регулярно секвенируют такие страны как Великобритания, США, страны Европы, проверенное Украиной количество образцов слишком мало, чтобы понимать, какие штаммы коронавируса ныне циркулируют.

"Это мизерные проценты, и мы не знаем, какой штамм и в каком количестве у нас ходит. А британский уже завезли, это абсолютно точно. Мы же не закрывали сообщение с Британией ", - отметил Есилевский.

Он также отметил, что антитела к коронавирусу дают 80-85% защиты от повторного заражения.

"Из последнего прочитанного мной большого исследования - если человек перенес болезнь, он получает 80-85% защиты от повторного заражения. Эффективность, так сказать, естественных антител где-то плюс-минус такая, как и искусственная вакцинация. И хватает этого по крайней мере на полгода", - сказал ученый.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что в  Украине пока не обнаружен "британский" штамм коронавируса, новую партию проб отправили в лабораторию ВОЗ.

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