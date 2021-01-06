Британский диджей застрял в Киеве после новогодней вечеринки: Его не пустили на самолет из-за Brexit

DJ Blawan (Джейми Робертс) Фото из открытых источников

1 января 2021 года официально закончилось свободное передвижение людей, товаров и услуг между Великобританией и Евросоюзом

Популярный британский диджей Джейми Робертс, более известный как Blawan, застрял в Киеве после того, как прилетел в Украину на новогоднее выступление в одном из столичных клубов. Артист не рассчитывал, что не сможет вернуться домой, так как 1 января 2021 года официально закончилось свободное передвижение людей, товаров и услуг между Великобританией и Евросоюзом в связи с Brexit. Об этом сообщает музыкальное издание Mixmag.

По словам Робертса, он попытался покинуть Киев, однако польская авиакомпания LOT отказалась предоставить ему доступ на борт, который следовал транзитом через Польшу.

"Мне незаконно отказали в поездке, потому что LOT Airways считает, что по причине Brexit я не могу летать через Польшу. Ваши сотрудники были грубыми. Я купил билет, вы видели мой британский паспорт, вы забрали у меня деньги, а затем сразу отказались дать мне посадочный талон из-за Brexit… Отвратительно", - высказался британец.

Instagram / Blawan

После своего первого поста Blawan начал получать негативные комментарии. Пользователи сети пришли в ярость, что диджей отправился на выступление в Украину в разгар пандемии коронавируса.

"Людям, присылающим мне сообщения о том, какой я негодяй из-за того, что выступал, - я не буду извиняться. Мне не жаль. Вечеринка была чертовски жаркой. Вы ничего не знаете о моих обстоятельствах, так что держите это при себе", - ответил музыкант на шквал гнева в его сторону.

Instagram / Blawan

Однако позже он заявил, что ему очень жаль, если он рассердил некоторых людей.

"Но, знаете ли, я тоже иногда имею право на злость. А вечеринка прошла "легально", несмотря на действующие в Украине карантинные ограничения", - добавил музыкант.

Удалось ли в конце концов артисту покинуть Украину - пока неизвестно.

Отметим, что гражданам Великобритании по-прежнему разрешается безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней в любой 180-дневный период в качестве туристов, хотя применяются некоторые новые ограничения. В настоящее время нет соглашения о безвизовых поездках для гастролирующих музыкантов, и петиция, которая призывает решить эту проблему, находится на рассмотрении для обсуждения в британском парламенте.

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Напомним, ранее Европейский Союз и Великобритания успешно договорились о тексте соглашения относительно будущих отношений сторон после Brexit. В ЕС считают, что соглашение защитит интересы блока и конкуренцию.