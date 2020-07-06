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Британские ученые назвали новую версию происхождения коронавируса

Фото из открытых источников

Коронавирус существовал по всему миру задолго до вспышки пандемии

По мнению британского ученого, коронавирус существовал по всему миру задолго до вспышки в Китае, просто находился в спящем состоянии. Такому выводу пришел ученый из Оксфорда доктор Том Джефферсон, сообщает Telegraph.

"Коронавирус мог действовать во всем мире и активизировался, когда условия окружающей среды стали пригодными для его процветания", - говорится в сообщении.

Эксперт из Оксфордского университета утверждает, что существует все больше свидетельств того, что вирус был где-то еще до того, как появился в Азии. Он считает, что коронавирус мог существовать по всему миру, а вспышка в Китае произошел при благоприятных на тот момент условий.

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Более 200 ученых из 32 стран подписались под открытым письмом к Всемирной организации здравоохранения, в котором утверждают, что ВОЗ умаляет риск распространения коронавирус воздушным путем, и призывают пересмотреть рекомендации.

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