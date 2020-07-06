Британские ученые назвали новую версию происхождения коронавируса
Коронавирус существовал по всему миру задолго до вспышки пандемии
По мнению британского ученого, коронавирус существовал по всему миру задолго до вспышки в Китае, просто находился в спящем состоянии. Такому выводу пришел ученый из Оксфорда доктор Том Джефферсон, сообщает Telegraph.
"Коронавирус мог действовать во всем мире и активизировался, когда условия окружающей среды стали пригодными для его процветания", - говорится в сообщении.
Эксперт из Оксфордского университета утверждает, что существует все больше свидетельств того, что вирус был где-то еще до того, как появился в Азии. Он считает, что коронавирус мог существовать по всему миру, а вспышка в Китае произошел при благоприятных на тот момент условий.
Более 200 ученых из 32 стран подписались под открытым письмом к Всемирной организации здравоохранения, в котором утверждают, что ВОЗ умаляет риск распространения коронавирус воздушным путем, и призывают пересмотреть рекомендации.