Британские ученые назвали новую версию происхождения коронавируса

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Коронавирус существовал по всему миру задолго до вспышки пандемии

По мнению британского ученого, коронавирус существовал по всему миру задолго до вспышки в Китае, просто находился в спящем состоянии. Такому выводу пришел ученый из Оксфорда доктор Том Джефферсон, сообщает Telegraph.

"Коронавирус мог действовать во всем мире и активизировался, когда условия окружающей среды стали пригодными для его процветания", - говорится в сообщении.

Эксперт из Оксфордского университета утверждает, что существует все больше свидетельств того, что вирус был где-то еще до того, как появился в Азии. Он считает, что коронавирус мог существовать по всему миру, а вспышка в Китае произошел при благоприятных на тот момент условий.

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Более 200 ученых из 32 стран подписались под открытым письмом к Всемирной организации здравоохранения, в котором утверждают, что ВОЗ умаляет риск распространения коронавирус воздушным путем, и призывают пересмотреть рекомендации.