Британская участница проекта "Люди" поддержала инициативу о необходимости диалога украинцев с президентом

Ирина Мартин, британская участница проекта "Люди", который прошел 7 апреля в эфире "112 Украина", поддержала инициативу о необходимости диалога украинцев с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому от имени украинцев, добившихся выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности, о необходимости проведения разговора с главой государства о будущем страны.

Ирина Мартин: "Для тех, кто не успел. Мне выдалась замечательная возможность поучаствовать в очередной программе канала "112" - проекте "Люди".

Организатору проекта и моему близкому другу Олегу Карамазову удалось чудесным образом собрать на передачу друзей, единомышленников, профессионалов в своей отрасли и просто хороших людей: Севу Новгородцева, Юрия Молчанова, где каждый, находясь на карантине у себя дома, поделился своей историей.

Проект "Люди", объединяющий людей из разных уголков мира, разносторонних политических взглядов, профессий и возрастов, ознаменовал свое рождение в пасхальное воскресенье 2019 года. Тогда Олег Карамазов и Сева Новгородцев, известный британский журналист и радиоведущий, проехались по Западной Украине, посетив города, села, церкви и монастыри Западной Украины. Я в свою очередь вела репортаж из лондонского Русского Православного собора Успения Божьей Матери и Всех Святых, где в течение 46 лет служил митрополит Антоний Сурожский.

Как украинке, прожившей в Великобритании большую часть своей жизни, мне всегда приятно пообщаться с соотечественниками, пусть даже посредством телевизионного экрана".

В конце передачи Олег Карамазов обратился к президенту Владимиру Зеленскому от имени украинцев о необходимости проведения разговора в формате медиаконференции или телевизионной программы о будущем страны. Полностью поддерживаю такую инициативу ввиду желания многих украинцев, добившихся выдающихся результатов в своей профессиональной деятельности как в Украине, так и за ее пределами, задать вопросы президенту о его видении будущего Украины. Возможно, именно мы, украинцы, получившие образование в лучших мировых вузах и имеющие длительный опыт работы в западных компаниях, можем стать достойной опорой и использовать свои знания и навыки для обретения Украиной экономической независимости и укрепления ее позиций в мире.

В рамках этого было предложено всем желающим передать свой вопрос или предложение на странице "Люди. Запитання до президента України".