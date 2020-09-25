Британская школа предлагает школьникам в Украине качественное международное образование

British International School Скриншот видео

Свободное владение английским и перспектива поступления в лучшие вузы мира – в Британской международной школе рассказали о своих преимуществах

Британская школа предлагает украинским школьникам качественное международное образование: здесь дети осваивают две программы, общаются на английском и получают те навыки, которые ценятся на Западе.

Об этом сообщили в эфире на телеканале ZIK.

Председатель наблюдательного совета British International School Ольга Заставная говорит, что среди преимуществ – не только то, что дети свободно общаются на украинском и английском языках, но и то, что осваивают две программы – украинскую и международную и после завершения обучения получают два диплома – аттестат о среднем образовании и международный диплом IB.

Один из выпускников – Артем – учится в этой школе уже 12 год и не жалеет. Он уверен, что со знаниями, которые он получил здесь, сможет поступить в два университета - здесь в Украине и за границей, где сложностей с учебой у старшеклассника точно не будет.

В British International School преподают предметы так, чтобы привить ученикам социальную ответственность в будущем, именно те знания, которые необходимы. Здесь есть большое количество самых опытных преподавателей из Британии.

"Мы имеем все то лучшее, что присуще как международной школе, так и то, как преподают в школах Британии. Имею в виду, что студенты могут изучить все самое нужное – от креативных предметов до математики, науки, английского языка и литературы", - рассказала преподавательница British International School Сара Томас.

Кроме того, по словам дирекции школы, преподают науки и украинские учителя. При этом они также параллельно углубляют свои знания иностранного языка. Британская международная школа есть не только в Киеве, но и в Днепре. Планируют открыть несколько филиалов и в других городах.

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