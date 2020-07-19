Британия прекращает публиковать ежедневную статистику смертей от COVID-19
В правительстве обратили внимание на неточности в системе подсчета
Великобритания временно приостанавливает ежедневную публикацию количества умерших от коронавируса пациентов из-за статистических неточностей в подсчетах. Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление правительства от 18 июля.
Как отмечается, недавно исследователи обнаружили ряд проблем в системе подсчетов. Так, в статистику смертей от COVID-19 вносились все случаи, когда умершие были инфицированы коронавирусом, независимо от того, умерли они от этой болезни или по другим причинам.
В частности, на эту нишу обратили внимание профессора из Университета Восточной Англии и Оксфордского университета. По их словам, правительство "кажется, не учитывает, как давно был сделан тест на COVID-19, или выздоровел ли человек в больнице и была ли он выписан".
"Мы должны помнить, что это новая инфекция, является свидетельством о долгосрочных проблемах со здоровьем у некоторых пострадавших… сейчас самое время посмотреть, как исчисляются смертельные случаи", – отметила директор агентства по охране здоровья Англии Сюзан Хопкинс.
К слову, по состоянию на утро 18 июля в Великобритании более 294 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, из них 45,2 тысячи – летальные.
Напомним, ранее британские ученые заявили, что препарат дексаметазон снижает риск смертности у пациентов, больных коронавирусной болезню COVID-19. К слову, этот препарат также используется в борьбе с другими болезнями для уменьшения воспаления у пациента.