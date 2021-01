"Бриджертоны" установили рекорд на Netflix: Когда будут снимать второй сезон

Сериал посмотрели 82 млн из рекордных 200 млн подписчиков

Романтическая костюмированная многосерийная мелодрама "Бриджертоны" установила рекорд по количеству просмотров на стриминговом сервисе "Netflix" та оказалась в топе по популярности. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, ее посмотрели 82 млн семей с учетом, что всего на "Netflix" в 2020 году оформили подписку 200 млн пользователей. Таким образом результат составил 41% и установил новый рекорд. Предварительно наиболее популярным в первый месяц премьеры стал фэнтезийный телесериал "Ведьмак", который просмотрели 76 миллионов семей.

При этом добавляется, что "Бриджертоны" сняли по мотивам романов писательницы Джулии Квинн. Мелодрама завоевала первые места в 83 странах и попала в десятку лучших во всем мире (кроме Японии). Сериал рассказывает об отношениях дворянских семей и драматической судьбе девушек, которых выдают замуж.

Его премьера состоялась в декабре 2020 года, когда весь мир страдал от коронавирусной пандемии. Предположительно, лента стала свежим глотком воздуха для утомленных людей.

"Я думаю, что сериал действительно стал отдушиной для аудитории — он был именно тем, что надо. "Бриджертоны" - это пышная, яркая, горячая история любви в эпоху Регентства. Она о романтике, любви и наслаждении. Я думаю, все эти вещи являются действительно универсальными темами, на которые реагируют люди", — рассказал создатель сериала Крис Ван Дусен.

Кроме этого, отмечается, если в первом сезоне в центре внимания зрителей оказалась старшая дочь Бриджертонов Дафна и мрачный герцог Саймон Гастингс, которые играли влюбленных, то во втором сезоне, который планируют снимать уже весной, все изменится. В частности, в нем предстанет старший сын семьи Бриджертонов — виконт Энтони, который будет искать себе достойную невесту.

Сами актеры и создатели телесериала не смогли удержаться от радостей за обретенную популярность "Бриджертонов" и записали приветственное видео, которое выложили в соцсети.

Thank you for making Bridgerton our biggest series ever pic.twitter.com/Euac58hs61