"Бриджертоны" установили рекорд на Netflix: Когда будут снимать второй сезон

"Бриджертоны" пришлись по душе подписчикам Netflix со всего мира Фото из открытых источников

Сериал посмотрели 82 млн из рекордных 200 млн подписчиков

Романтическая костюмированная многосерийная мелодрама "Бриджертоны" установила рекорд по количеству просмотров на стриминговом сервисе "Netflix" та оказалась в топе по популярности. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, ее посмотрели 82 млн семей с учетом, что всего на "Netflix" в 2020 году оформили подписку 200 млн пользователей. Таким образом результат составил 41% и установил новый рекорд. Предварительно наиболее популярным в первый месяц премьеры стал фэнтезийный телесериал "Ведьмак", который просмотрели 76 миллионов семей.

При этом добавляется, что "Бриджертоны" сняли по мотивам романов писательницы Джулии Квинн. Мелодрама завоевала первые места в 83 странах и попала в десятку лучших во всем мире (кроме Японии). Сериал рассказывает об отношениях дворянских семей и драматической судьбе девушек, которых выдают замуж.

Его премьера состоялась в декабре 2020 года, когда весь мир страдал от коронавирусной пандемии. Предположительно, лента стала свежим глотком воздуха для утомленных людей.

"Я думаю, что сериал действительно стал отдушиной для аудитории — он был именно тем, что надо. "Бриджертоны" - это пышная, яркая, горячая история любви в эпоху Регентства. Она о романтике, любви и наслаждении. Я думаю, все эти вещи являются действительно универсальными темами, на которые реагируют люди", — рассказал создатель сериала Крис Ван Дусен.

Кроме этого, отмечается, если в первом сезоне в центре внимания зрителей оказалась старшая дочь Бриджертонов Дафна и мрачный герцог Саймон Гастингс, которые играли влюбленных, то во втором сезоне, который планируют снимать уже весной, все изменится. В частности, в нем предстанет старший сын семьи Бриджертонов — виконт Энтони, который будет искать себе достойную невесту.

Сами актеры и создатели телесериала не смогли удержаться от радостей за обретенную популярность "Бриджертонов" и записали приветственное видео, которое выложили в соцсети.

Thank you for making Bridgerton our biggest series ever pic.twitter.com/Euac58hs61 — Netflix (@netflix) January 27, 2021

Ранее сообщалось, что "Netflix" выпустил новый сериал "Искусство шпионажа". Его героями стали лидеры ОУН Степан Бандера и Лев Ребета, а также бывший президент Украины Виктор Ющенко.