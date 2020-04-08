Бойко: Бюджет нужно изменить, чтобы дать реальную поддержку медицине и помощь людям

Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Бюджет нужно изменить, чтобы дать реальную поддержку медицине и помощь людям. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко в комментарии журналистам, передает пресс-служба политсилы.

Он подчеркнул, что изменения в бюджет должны касаться увеличения финансирования медицины и социальной поддержки людей. "Мы выступаем за то, чтобы было увеличено финансирование здравоохранения – начиная от зарплат медикам и заканчивая увеличением закупок лекарств и оборудования. Также необходимо повысить социальные выплаты людям, которые пострадали от карантина. Таких уже миллионы в стране, люди потеряли работу, им не на что жить. Мы предлагаем выплатить по 1 тыс. гривен тем, у кого доход на члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов", - акцентировал парламентарий.

"В прошлом проекте изменений в бюджет, который не был поддержан парламентом 30 марта, мы увидели, что финансирование медицины увеличивается за счет местных бюджетов, а центральные органы власти оказались "неприкасаемыми". Судьи, прокуроры, антикоррупционные органы, силовики, Офис президента, Верховная Рада, аппарат Кабмина – у всех осталось практически прежнее финансирование, а местные бюджеты обрезали коренным образом – минус 20 млрд. Конечно, мы это не поддержали", - отметил Юрий Бойко.

"Мы надеемся, что в новых изменениях в бюджет будут учтены все эти замечания, и тогда мы за них проголосуем. Хотя уже сейчас происходит какая-то кулуарная возня, Бюджетный комитет отстранен от данного процесса. Боюсь, что нам опять принесут какой-то вариант, который практически не будет отличаться от предыдущего. Если опять будет имитация бурной деятельности с какими-то коррупционными составляющими, то за такие правки мы голосовать не будем", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко также призвал правительство заняться реструктуризацией внешних долгов и оказать поддержку реальному сектору экономики.

"Вообще, правительство, собранное по принципу личной преданности, не отвечает суровым реалиям сегодняшнего дня. Они в основном непрофессиональны, не понимают проблем, с которыми столкнулись, а это отражается на людях. Первое, что должно сделать правительство, это провести переговоры по реструктуризации внешней задолженности – нельзя обдирать людей, сегодня эти деньги нужны внутри страны (до конца года Минфину нужно выплатить 360 млрд гривен долга, при этом каждая 9-я гривня в бюджете уходит только на выплату процентов по кредитам - ред.). И второе, - нужно активизировать процессы, связанные с преодолением эпидемии, а бизнес, производство, промышленность, реальный сектор должны ощутить настоящую поддержку государства", - резюмировал политик.

Юрий Бойко напомнил, что "Оппозиционная платфома - За жизнь" разработала Антикризисный план, который необходимо взять за основу, формируя проект изменений в бюджет. В нём четко прописано, какие неприоритетные статьи расходов нужно сократить и направить высвободившиеся средства на поддержку медицины, промышленности, малого бизнеса, что особенно важно сейчас, когда миллионы граждан лишились работы.