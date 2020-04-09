Бородачи под угрозой: В ЦОС говорят, что респираторы не могут надежно их защитить

Респиратор не дает надежной защиты бороданям Фото из открытых источников

Респиратор должен плотно прилегать к лицу, так чтобы воздух не проходил между ним и кожей.

Центр общественного здоровья подчеркивает, что респираторы не могут обеспечить надежной защиты небритым, или тем, кто носит бороду. Об этом сообщила пресслужба организации в Facebook

"Помните, респираторы не обеспечивают надежной защиты небритым людям, а особенно тем, кто имеет бороду", - сказали там.

В частности, медикам во время ухода за пациентами с COVID-19 рекомендовано использовать респиратор класса защиты не ниже FFP2 (такой респиратор очищает до 94% загрязнений воздуха, обеспечивает максимальную защиту от твердых и жидких мелкодисперсных аэрозолей).

А вот населению носить респираторы FFP2/FFP3 для защиты от респираторных заболеваний, в частности COVID-19, не рекомендуют.

Противоаэрозольный респиратор предназначен для защиты органов дыхания, его используют во время работы с людьми, которые имеют инфекции с воздушно-капельным путем передачи: туберкулез, корь, ветряную оспу, COVID-19 и тому подобное.

Отмечается, что респиратор должен плотно прилегать к лицу, так чтобы воздух не проходил между ним и кожей.

Во время ухода за больными, которые имеют инфекции с контактным или капельным путем передачи, респиратор можно использовать только как одноразовое средство. Также следует заменить респиратор, как только он стал влажным.

Ранее эксперты Корейского центра контроля и профилактики заболеваний считают, что коронавирус может снова активироваться у людей, которые уже выздоровели от COVID-19.