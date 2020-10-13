Борис Филатов: "Признание Днепра самым безопасным городом в стране — результат системной работы"

Днепровская Панорама

Днепр признан лучшим украинским городом по внедрению электронных сервисов программы "Безопасный город" — инициативы, основанной в Днепре мэром города и одним из лидеров партии "Пропозиция" Борисом Филатовым. Такую оценку громада получила по итогам одного из главных событий Восточной Европы, посвященных популяризации smart city-технологий – Kyiv smart city 2020. Об этом пишет "Наше місто".

Борис Филатов отметил, что сделано немало, однако еще больше работы — впереди. Поэтому дальнейшее внедрение элементов smart city и диджитализация городских сервисов являются частью стратегического плана "Пропозиции" по комплексному создания комфортного жизненного пространства в Днепре.

"Это лидирующее место — серьёзная заслуга города, всего городского хозяйства. Доказательство, что развитие модульной системы "Безопасного города" — правильная инициатива. В приоритете на 2021 год — комплексное продолжение и расширение этой работы— ради комфорта и безопасности людей", — сказал Борис Филатов.

Так, в течение последних лет в городе системно внедряют различные электронные сервисы, которые делают жизнь горожан более комфортной – бесконтактная оплата проезда в общественном транспорте, электронные табло на остановках, онлайн регистратуры и создание единого электронного пространства в медицине, система видеонаблюдения со смарт-камерами. В городе уже несколько лет работает Ситуационный центр.

Это – интерактивная система, объединяющая датчики на сетях водоканала, распределительных щитках, тяговых подстанциях, лифтах, а также GPS-системы на общественном транспорте, коммунальной технике, машинах скорой помощи. В Днепре ее воплотили по опыту Израиля, куда несколько лет назад с рабочим визитом ездил Борис Филатов.