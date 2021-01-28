Борьба за Этер: Кабмин обещает обжаловать решение суда относительно нового украинского правописания

Кабинет министров Украины Фото: пресс-служба Минцифры

Правительство имеет 30 дней на то, чтобы подать апелляцию

Кабинет Министров обжалует решение Окружного административного суда Киева, который удовлетворил иск и отменил постановление "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция "Украинского правописания". Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, передает прессслужба Минюста в Facebook.

"Сегодня, 28 января, Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил постановление Кабмина о введении нового украинского правописания. В связи с этим хочу сообщить, что мы считаем незаконным соответствующее решение ОАСК и будем обжаловать его в апелляционной инстанции. На то, чтобы подать апелляцию, правительство имеет 30 дней", - отметила Коломиец.

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Ранее сообщалось, что Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров Украины, которым внедрялись изменения украинского правописания.