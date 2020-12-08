Борьба с COVID-19: Власти не интересно вакцинировать украинцев, средства будут тратить на билборды и ролики, - эксперт

Телеканал ZIK

2021-й год будет годом "вакцинополитики"

Средства, которые правительство заложило на проведение вакцинации населения от коронавируса, будут тратиться на билборды и рекламные ролики.

Такое мнение в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политический эксперт Ростислав Балабан.

Эксперт, комментируя информацию о том, что Кабинет Министров Украины заложил в проекте госбюджета на 2021 год свыше 2 миллиарда гривен на вакцинацию населения от коронавируса, отметил, что деньги, как обычно это работает в Украине, не будут потрачены по назначению.

"Они пойдут на билборды о лечении. Это такая модель поведения этой власти. Ей не интересен процесс, им не интересен результат нас вакцинировать. У нас эти деньги будут тратиться на билборды, снимут ролик, покажут и так далее ", – заверил политический эксперт.

По словам гостя ток-шоу, 2021-й год будет годом "вакцинополитики". Но и все последующие годы, подчеркнул Ростислав Балабан, власть должна быть готова к новым вызовам, ведь в мире появится еще не один подобный вирус.

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"Мы преодолеем коронавирус, будем относиться к нему как к насморку, но окажутся вторые, третьи поколения этих болезней. Поэтому должны работать институты. Если у нас есть Институт микробиологии, он должен работать, институты гиены должны работать, аналитические центры должны работать!"- подытожил политолог.

Напомним, и. о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин заявил, что основной сценарий вакцинации от COVID-19 в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад. Однако могут привлекать и стационарные пункты прививки.

По его словам, в среднем мобильные бригады при максимальном привлечении смогут вакцинировать около 800 тыс. человек в месяц.

В целом, по предварительным прогнозам в Украине смогут вакцинировать до 2 млн человек ежемесячно.