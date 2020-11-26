Бондаренко о событиях Майдана: Не нужно страдать иллюзиями, что там не было организационного ядра, агентов влияния и финансирования

Елена Бондаренко Скриншот видео

Необходимо быть честными, потому что если мы сами перед собой не будем честными, мы никогда не выздоровеем - добавила политик

Не нужно страдать иллюзиями, что на Майдане не было организационного ядра, что там не было агентов влияния и финансирования, о котором говорил Жвания.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины нескольких предыдущих созывов Елена Бондаренко.

Елена Бондаренко отметила: говорить о том, что украинцы не виноваты в событиях Майдана, – это чистый популизм. По ее словам, виноваты все в определенной степени, даже те, кто страдал наивностью, иллюзиями, кто ходил на Майдан и поддерживал этот "незаконный бедлам".

Вместе с тем политик выразила свое удивление относительно того, почему украинский народ, который уже говорил один раз "нет" режиму, не выходит на Майданы сегодня, когда у него отбирают землю и уничтожают медицину.

"Если мы такие свободолюбивые, если мы уже один раз сказали "нет" режиму, где наше слово народа, почему не выходим на Майдан, когда у нас отбирают землю, когда поломали всю систему здравоохранения, систему образования, где наши люди со своими протестами? Где эти светлые лица, которые выходят за свободу, за независимость и за свои права? Я не видела даже "Свободы", которая на этом всегда зарабатывала баллы, ни возле Банковой, ни у Верховной Рады!" - акцентировала гостя ток-шоу.

Поэтому, подытожила Елена Бондаренко, не нужно через 7 лет после событий на Майдане до сих пор страдать иллюзиями романтической революции.

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"Мой итоговый комментарий к этому: не нужно страдать иллюзиями, что там не было организационного ядра, что там не было агентов влияния и что там не было финансирования, о котором говорил Жвания, в частности, через "Диамантбанк" и литовское посольство. Поэтому давайте будем честными. Потому что если мы сами перед собой не будем честными, мы никогда не выздоровеем", – подчеркнула Бондаренко.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что на скамье подсудимых за преступления Майдана должны оказаться не тысячи романтиков, а два десятка мерзавцев, которые, использовав романтический Майдан, захватили власть и вывели из Украины финансы.