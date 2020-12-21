Большинство стран ЕС уже закрыли свои границы с Британией, а в Украине еще чешут голову, – профессор Журавский о мутации COVID-19

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Это смертельная болезнь, которая распространяется на 70% быстрее, чем типичный коронавирус

Из-за обнаружения нового штамма коронавируса много латиноамериканских стран, африканских стран, именно на севере Африки где есть богатые страны, практически все страны Европы остановили авиасообщение с Великобританией. А в Украине еще чешут затылок!

На этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK отметил Виталий Журавский, доктор юридических наук и профессор.

Виталий Журавский прокомментировал обнаружение нового штамма COVID-19 в Великобритании. Профессора удивляет бездеятельность украинской власти, которая до сих пор не приняла никаких мер по противодействию новому виду коронавируса.

"Много латиноамериканских стран, африканских стран, именно на севере Африки где есть богатые страны, практически все страны Европы, остановили авиасообщение с Великобританией. А у нас еще чешут затылок! Это смертельная болезнь! Реально она на 70% распространяется быстрее, чем типичный коронавирус", – отметил эксперт.

По словам Виталия Журавского, в Великобритании, где выявлено больше всего случаев нового коронавируса COVID-19, больше всего опасаются медицинского сортировки и краха медицинской системы, поэтому сейчас там вводят жесткие карантинные ограничения. Зато в Украине, отметил он, власть заявляет об уменьшении больных, пользуясь лживой статистикой.

Вместе с тем Виталий Журавский добавил, что обнаружение нового штамма коронавируса власти Британии могут использовать и в политических целях.

"Я думаю, что эпидемией, или, скажем, волной страха, Джонсон, он опытный политик, хотел бы перекрыть провал переговоров о выходе из Европейского Союза без договора", – подчеркнул эксперт.

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Напомним, В Великобритании ученые обнаружили новый штамм коронавируса VUI-202012/01, который отличается на 17 мутаций, часть из которых затрагивает самую деликатную участок - s-белок вируса, который отвечает за проникновение вируса в человеческую клетку.