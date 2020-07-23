Большинство львовян хотят нового мэра вместо Садового, - социолог

Мэр Львова Андрей Садовый Фото с открытых источников

Фактически каждый второй львовянин хочет, чтобы следующим мэром города был кто-то другой, а не нынешний глава Анрдрей Садовой. Об этом заявил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, сообщает "112 Украина".

Он отметил, что по результатам последнего муниципального исследования, которое группа делает последние 6 лет для Международного республиканского института, лишь 20% опрошенных жителей Львова хотят, чтобы Садовой остался на своем посту после местных выборов.

"Лишь 20% львовян в этом исследовании говорят, что они готовы переизбрать Андрея Садового на следующий срок. Еще 20% его не воспринимают и готовы его как можно скорее отстранить от власти. Но большая часть, более 50%, говорят о том, что Львову нужен новый мэр, Андрею Садовому надо дать возможность доработать и заменить на другого. И в этом вопросе Львов - да, не лидер, но все равно эти показатели довольно высоки на фоне других городов Украины", - отметил Антипович.

Отметим, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", работа львовского городского общественного транспорта не удовлетворяет 51% львовян, коммунальными службами недовольны 60% жителей, медицинских учреждений города – 62%, а служб социальной защиты – 36%. Оценки работы сфер города с начала года ухудшились.

Напомним, ранее депутат Львовского городского совета Андрей Рикота подарил городскому голове Львова Андрею Садовому "золотой душ" как символ безответственности, бессистемности и символ злоупотребления властью". Такой подарок депутат вручил Андрею Садовому во время заседания сессии 28 мая.

Кроме того, руководитель фракции ВО "Свобода" во Львовском горсовете Маркиян Лопачак напомнил, что Садовый еще на выборах в 2006 году обещал построить мусороперерабатывающий завод в городе, но его до сих пор нет.

"Прошло четыре года - мусороперерабатывающего завода нет, а Садовый и дальше на своей должности", - подчеркнул руководитель фракции ВО "Свобода" во Львовском горсовете.

Также Лопочак отмечал, что уход пяти авторитетных людей из фракции - признак недоверия мэру Львова Андрею Садовому.



"Смотрите, на самом деле ситуация, если вообще говорить о политический путь Андрея Садового и партии "Самопомощь", то надо сказать, наверное, что первые признаки недоверия к руководству партии, непосредственно к Андрею Садовому появились, когда фактически распустилась Киевская фракция "Самопомощи", были проблемы в Николаевской областной организации, в других областях. И, на самом деле, то, что мы услышали на сессии Львовского городского совета это заявление пяти человек, которые вышли из фракции Самопомощь, особенно от этих людей - для меня лично это был такой шок, потому что эти пятеро людей, по моему мнению, это и было ядро фракции "Самопомощь", - отметил он.