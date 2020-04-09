Большинство лекарств, которые есть в протоколе лечения коронавируса, являются дефицитными , – доктор Комаровский

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В целом протокол Минздрава полностью соответствует тому, как сейчас лечат от коронавируса в мире

Огромное количество лекарств, которые есть в протоколе Министерства здравоохранения для лечения коронавирусной болезни (COVID-19), еще нужно найти.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский.

Популярный врач отметил, что протокол лечения коронавируса, который недавно представили в МИНЗДРАВ, являются копией протокола большинстве стран мира. По словам Комаровского, он является нужным, ведь лекарств, которые показаны при коронавирусе, в мире еще нет.

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"Юридически, когда вы покупаете лекарства, там есть такая графа "показания для применения". Если в определенных лекарствах, например, Плаквенил, который используют для лечения малярии, но там нет в показании такого слова как коронавирусная инфекция, то юридически врач, который назначил этот препарат при коронавирусной инфекции пациенту, совершает уголовное преступление. Поскольку есть приказ, то он и позволяет врачам использовать подобные лекарства, но требует, чтобы пациент, или его родственники, давали юридическое подтверждение, что они согласны на эти варианты экспериментальной терапии", – пояснил Комаровский.

Он добавил, что в целом протокол полностью соответствую тому, как сейчас лечат от коронавируса в целом мире. Отдельный вопрос, что не все лекарства, которые там прописаны, можно найти в Украине.

"Насколько я понимаю, огромное количество лекарств, которое есть в протоколе, еще нужно найти", – прокомментировал Евгений Комаровский.

Напомним, Министерство охраны здоровья априлюднило протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавірусної болезни (COVID-19)". Документ размещен на сайте МЗ.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что МИНЗДРАВ утвердил единый государственный протокол лечения для больных COVID-19 и детализировал список врачей, которые будут получать доплату во время борьбы с коронавирусом.