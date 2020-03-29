Больше всего COVID-19 болеют люди от 31 до 40 лет, - Минздрав

В Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет РБК-Украина

Кроме этого, в Украине зафиксированы случаи заражения у детей до 10 лет

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего коронавирусом COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет. Об этом заявил заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за прошедшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества", - отметил Ляшко.

Также, в Украине были зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом у детей до 10 лет. По последним данным, это составляет 5,4 процента от общего количества инфицированных.

К слову, 29 марта развернутая статистика заболевания по возрастным группам в стране выглядит так:

От 0 до 10 лет - 5,4%;

От 11 до 20 лет - 4,5%;

От 21 до 30 лет - 12,5%;

От 31 до 40 лет - 22,4%;

От 41 до 50 лет - 20,4%;

От 51 до 60 лет - 21,3%;

От 61 до 70 лет - 11,9%;

От 71 до 80 лет - 1,4%;

От 81 до 90 лет - 0,2 %.

Напомним, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано уже 418 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего за сутки коронавирус подтвердился у 109 человек.

Кроме этого, недавно в городе Умань, Черкасской области, коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка.