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Больше всего – на еду, меньше всего – на образование: Госстат показал структуру расходов украинцев

Украинцы чаще всего тратят деньги на еду и коммуналку Фото из открытых источников

На алкоголь, сигареты и наркотики украинцы тратят 7,9% от общей суммы расходов

Украинцы тратят больше половины своих денег на продукты питания и оплату коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Отмечается, что за третий квартал 2020 года расходы домашних хозяйств по целям составили 790,139 миллиардов гривен. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом больше всего украинцы потратили на продукты питания и безалкогольные напитки — 42% от общих расходов. Оплата жилья и коммунальных услуг (вода, электроэнергия, газ и тому подобное) составляет 11,9%. 

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Чуть меньше украинцы тратят на транспорт (8,8%) и алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики - 7,9% 

Тогда как расходы на "Здравоохранение" составили 5,7%, на "Одежду и обувь" – 5,0%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" – 3,9%, на "Отдых и культуру" – 3,6%, на "Связь" – 2,9%, на "Рестораны и отели" – 2,7%, на "Образование" – 1,3% на Различные товары и услуги" – 4,3%.

Государственная служба статистики

Напомним, недавно в Государственной службе статистики показали, как в Украине за год изменились цены на потребительские товары. Больше всего выросли в цене сахар, яйца и подсолнечное масло. 

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