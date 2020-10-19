Ситуация крайне критическая: В Харькове не хватает койко-мест для больных коронавирусом

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер Фото из открытых источников

Пациентов с прошлой недели направляют в районе больницы

Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер констатировал, что в Харькове крайне критическая ситуация с распространением коронавируса. Сейчас новых больных отправляют в область, поскольку больницы города переполнены. Об этом он заявил во время брифинга, сообщает "Укринформ".

По словам Кучера, пациентов принимают в областные медицинские учреждения на два дня. "В течение последних дней, начиная с четверга-пятницы, новых больных COVID-19 из Харькова привозили в две районные больницы, включая Купянск", — отметил он.

Также глава ОГА добавил, что в район из города уже привезли 13 пациентов с коронавирусом.

В то же время на своей странице в Facebook Кучер назвал нынешнюю ситуацию в Харькове как крайне критическую и призвал граждан соблюдать противоэпидемические требования: "Произошло то, что мы видели ранее в Италии... Ситуация в городе крайне критическая. Для предотвращения заболеваемости COVID-19 будут усилены карантинные мероприятия в соответствии с требованиями Кабинета Министров Украины. Обязательное соблюдение всеми без исключения гражданами противоэпидемиологических требований: соблюдение социальной дистанции; ношение масок в общественных местах; регулярное мытье рук и использование антисептических средств".

Ранее глава ОГА отмечал, что в Харьковской области предусмотрены более 3 тысяч коек для больных коронавирусом. В ближайшие дни планируется развернуть еще около 600 коек на базе больниц "Укрзализныци".

Напомним, что сегодня, Харьков был отнесен к красной зоне. По состоянию на 19 октября в Харьковской области подтверждено 595 новых случаев заболевания COVID-19, в том числе 403 случая — в Харькове. Всего в регионе с начала эпидемии зафиксировано 29118 случаев. Умерли 445 человек, за сутки — 6.