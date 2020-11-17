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Больных COVID-19 должны лечить и без семейного врача, - Степанов

Фото из открытых источников

Оформить декларацию можно будет после выздоровления

Пациентам с коронавирусом COVID-19 должны оказывать медицинскую помощь, даже если они не подписали декларацию с семейным врачом. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, вам обязана амбулатория оказать медпомощь. Даже, если у вас нет семейного врача", - заявил министр.

По его словам, подписать декларацию человек сможет уже после того, как выздоровеет, сначала главное - вылечиться. 

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Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует создать возможность подписывать декларацию с семейным врачом онлайн или же обеспечить больного медиком, который будет вести его в течение COVID-19. 

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