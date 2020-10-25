Больной COVID-19 Кличко сообщил, что не будет голосовать на местных выборах

Виталий Кличко Фото из открытых источников

Сейчас он работает дистанционно

Больной COVID - 19 мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за самоизоляции не будет голосовать на местных выборах 25 октября. Об этом он сообщил в своем Telegram- канале.

"Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами", - сказал он.

Он отметил, что работает дистанционно.

Ранее сообщалось, что городской голова Киева Виталий Кличко получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Напомним, сегодня, 25 октября, в Украине проходят местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20: 00.

Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

К слову, по состоянию на 10: 00 в Украине четыре избирательных участка в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях остались неоткрытыми.

Кроме того, наблюдатели КИУ сообщают, что на ряде участков не соблюдены противоэпидемиологические средства. В частности, в очередях не соблюдают дистанцию, а некоторые члены комиссии не надевают маски