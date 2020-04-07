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Отчеты всех больниц о их обеспечение средствами защиты вскоре появятся в открытом доступе, - ОП

Украинские больницы

 Фото из открытых источников

Сейчас вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий

Вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц по их обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием против коронавируса и работниками. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

“Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечения, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сегодня вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий. Это необходимо для улучшения условий работы лабораторий для выявления коронавируса.

Также в ходе ежедневного совещания по борьбе с коронавирусом президент Украины Владимир Зеленский настоял, чтобы Министерство здравоохранения продолжало систематически информировать население о рисках заражения коронавирусом, а также способов защиты от него.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала руководства стран, где приняты ограничительные меры из-за эпидемией коронавирус не снимать их слишком рано

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