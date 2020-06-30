Болезнь длительная и может преподносить "сюрпризы", – Голубовская назвала различие между коронавирусом и гриппом

Ольга Голубовская Скриншот видео

COVID-19 может длиться до 4 недель, говорит врач-инфекционист

Коронавирусная инфекция COVID-19 в отличие от гриппа длится долго и в течение 28-30 дней может преподносить неприятные сюрпризы.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявила заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская.

"Мы сейчас не такие беспомощные, как в марте месяце. Это был шок и для нас тоже. Мы сейчас уже мало того, что многое знаем и много уже понимаем. Это заболевание, в отличие от гриппа, оно длинное. Если грипп - 5 дней и понятно, куда это дело сдвинется, то здесь до 4 недель, и в любой из этих 28-30 дней, в любой момент может вообще не просто ухудшение, а может и сюрпризы различные неприятные преподносить", – отметила Ольга Голубовская.

Гостья программы продолжила: "И так, как доказательств нет - доказанных методов лечения, но механизм развития болезни плюс-минус изучен, весь мир использует разные методы, которые эксперты считают, у них есть такое мнение, что это лекарство может помочь, и его используют".

Напомним, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине выявили 706 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 12 человек, однако справиться с недугом смогли 88 пациентов.

Как сообщалось, по состоянию на 30 июня карантин ослабить не могут Киев и еще 13 областей. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.