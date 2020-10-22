Более тысячи жителей юга Донбасса вышли на митинг против фейкового опроса на выборах

Митинг на Донбасе против фейкового опроса на выборах "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Мариуполе более 1000 человек вышли на митинг, чтобы озвучить своё требование к власти - не решать вопросы Донбасса, не спрашивая мнения его жителей. Именно так выглядит опрос, инициированный Офисом президента, в котором есть вопрос о создании свободной экономической зоны на Донбассе, при том, что более 500 тысяч его жителей, лишенных права голоса, не смогут на него ответить. Об этом заявила народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская, передает пресс-служба политсилы.

Митинг на Донбасе против фейкового опроса на выборах "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Сегодня более тысячи человек с юга Донбасса собрались в Мариуполе, чтобы задать власти вопрос: почему она пытается решать судьбу Донбасса, не спрашивая мнение людей, живущих здесь? Людей, которые живут шестой год на войне, переживших все ужасы боевых действий. Почему, лишив 500 тысяч жителей Донбасса права голоса, власть проводит сегодня какой-то фейковый опрос во время выборов, нарушая Конституцию и законы Украины, пытаясь манипулировать мнением людей? Лучший опрос – это результаты выборов. Нужно дать людям право голоса, возможность пойти на избирательные участки и честно проголосовать, а не создавать видимость заботы о людях через непонятные опросы, результаты которых ни к чему не обязывают", – заявила Наталия Королевская.

Митинг на Донбасе против фейкового опроса на выборах "Оппозиционная платформа - За жизнь"

По ее словам, со стороны власти очень низко обманывать людей, живущих на войне, лишая их права голоса, и при этом манипулировать будущим Донбасса.

"Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь" вместе с жителями Донбасса требует не проводить никаких фейковых опросов. Мы подготовили программу реинтеграции Донбасса, мы подготовили план возвращения мира в Украину, подготовили Антикризисный план восстановления экономики нашей страны. Мы готовы брать на себя ответственность за мирное будущее страны, за восстановление промышленности и экономики, за поддержку и защиту людей. И мы благодарны жителям Донбасса и всей Украины, за поддержку и веру в нашу общую победу. Вместе все обязательно преодолеем!", - отметила Наталия Королевская.