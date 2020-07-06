Более пяти тысяч украинцев ждут трансплантацию органов, - Степанов

Максим Степанов МИНЗДРАВ

В Минздраве считают, что развитие трансплантологии может стать частью медреформы

Министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента заявил, что в Украине более пяти тысяч граждан ждут на пересадку органов. Об этом сообщает Офис президента.

По словам Степанова, Минздрав уже расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Кроме этого, он считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы.

"Надо очень мощно взяться за развитие трансплантации в нашей стране. Во-первых, в Украине такие операции в пять-шесть раз дешевле, чем за рубежом, а значит доступнее для украинцев. Это повышает шанс сохранить жизнь. Во-вторых, такая качественная услуга за более низкую цену может привлечь иностранцев", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, на прошлой неделе во Львове в городской больнице скорой медицинской помощи провели трансплантацию сердца - первую такую операцию в городе.