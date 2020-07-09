Более половины украинцев считают приглашение иностранцев в госорганы вредным для страны, - опрос

Кабинет министров Украины Фото: пресс-служба Минцифры

Более половины украинцев считают, что приглашение иностранцев на работу в украинские органы власти (Кабинет министров, ОГА) и руководство украинских государственных компаний является вредным для страны. Об этом этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической компанией RTS.

Отмечается, что против работы иностранцев высказались 54% граждан Украины, из них 20,1% считают присутствие иностранцев в украинских госорганах "очень вредным".

RTS

При этом 47,2% опрошенных считают, что Украина сегодня не является по-настоящему независимым государством (35,5% считают, что является).

RTS

Социологическое исследование проводились компанией ТОВ "Роботизированные телесистемы" в период с 04 - 08 июля 2020 года. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров.

В опросе участвовали 3 тыс. украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность результатов опроса — +/- 2,5%.