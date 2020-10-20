Более половины украинцев считают опрос Зеленского предвыборной технологией

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Большинство украинцев считают всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским предвыборной технологией президента.

Таковы результаты исследования компании "Инфо-Сапиенс", которое проводилось с 18 по 19 октября, сообщает "Страна".

Только 35% украинский верят в искреннее намерение Президента узнать мнение людей, а 51% считают, что это предвыборная технология для повышения его популярности.

Больше всего скептиков идеи Зеленского живет на востоке - 56%. Но и в Киеве, на юге и в центре их более половины. Самый большой уровень поддержки опроса - на юге: там за него выступают 44% респондентов.

Чаще всего считают опросы предвыборной технологии граждане с высшим образованием (57%).

Почти половина опрошенных не будут доверять результатам опроса (49%). Будут доверять 44%. Чаще всего не доверяют опросу граждане с высшим образованием (51%).

В то же время только 36% граждан считают, что президент воплотит решения, которые будут приняты по результатам опроса, а 54% с этим не согласны.

Владимир Зеленский выдвинул идею всеукраинского опроса на минувшей неделе.