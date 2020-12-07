Большая половина человечества все еще уязвима к заражению коронавирусом, - ВОЗ
По словам главы ВОЗ, соответствующие выводы были сделаны после сотен исследований
Большая часть населения мира остается уязвимой к инфицированию COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/xXwT2pHqIK— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 7, 2020
По словам главы ВОЗ, соответствующие выводы были сделаны после сотен исследований на наличие антител в организме людей и иммунитет к коронавирусу.
"Их результаты (исследований на антитела - ред.) ясно говорят нам о том, что большая часть населения мира остается уязвимой к инфицированию", - сказал Гебреисус.
К слову, главный специалист по реагированию на чрезвычайные ситуации ВОЗ Катрин Смолвуд считает, что противоэпидемические меры, которые направлены на борьбу против коронавирусной болезни снизили распространение сезонного гриппа.
Напомним, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вакцины от коронавируса дадут возможность прийти к "новой нормальности" только в сочетании со всеми введенными ранее мерами контроля за пандемией.