Большая половина человечества все еще уязвима к заражению коронавирусом, - ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус flickr.com

По словам главы ВОЗ, соответствующие выводы были сделаны после сотен исследований

Большая часть населения мира остается уязвимой к инфицированию COVID-19. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

По словам главы ВОЗ, соответствующие выводы были сделаны после сотен исследований на наличие антител в организме людей и иммунитет к коронавирусу.

"Их результаты (исследований на антитела - ред.) ясно говорят нам о том, что большая часть населения мира остается уязвимой к инфицированию", - сказал Гебреисус.

К слову, главный специалист по реагированию на чрезвычайные ситуации ВОЗ Катрин Смолвуд считает, что противоэпидемические меры, которые направлены на борьбу против коронавирусной болезни снизили распространение сезонного гриппа.

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Напомним, ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вакцины от коронавируса дадут возможность прийти к "новой нормальности" только в сочетании со всеми введенными ранее мерами контроля за пандемией.