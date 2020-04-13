Более двухсот больных COVID-19 госпитализировали на Буковине

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Часть пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких

По состоянию на 13 апреля в Черновицкой области более двухсот больных с подтвержденным COVID-19 госпитализировали в медицинские учреждения. Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

"В медицинских заведениях Буковины состоянию на 13 апреля находятся 238 человек. Из них у 201 пациента подтвержден коронавирус, остальные – с подозрением", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, за последние сутки в больницы были доставлены семь пациентов.

По предварительной информации, 24 больных находятся в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях. В частности, шесть человек были подключены к аппаратам ИВЛ, в четырех из которых коронавирус подтвердили, двое еще ожидают результатов анализов.

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Напомним, недавно в Черновицкой области коронавирусную болезнь обнаружили в более чем пол сотни медработников, у большинства из которых не было симптомов заболевания.