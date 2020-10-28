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Более 99% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей, - ЦИК

AFP

Полностью завершили подсчет голосов в 10 областях

В Украине 99,4% избирательных участков завершили подсчет голосов избирателей, составили протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.  

"По состоянию на 12:00 28 октября 2020 года более 28,9 тысячи участковых избирательных комиссий, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью завершили подсчет голосов в 10 областях: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве.

Вместе с тем продолжается процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

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Напомним, ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что окончательные результаты местных выборов в Украине могут быть установлены за три-пять дней. По словам Дубовика, в отдельных территориальных общинах состоятся повторные выборы.

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