Более 91% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей, - ЦИК

В Украине более 91% участковых избирательных комиссий подсчитали голоса Фото из открытых источников

Полностью процесс подсчета был завершен в шести областях

В Украине более 91 процента избирательных участков завершили подсчет голосов избирателей, составили протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"По состоянию на 12:00 27 октября 2020 года, почти 26,7 тысяч участковых избирательных комиссий, что составляет более 91 % от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей", - отметили в ЦИК.

В частности, этот процесс полностью завершен Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В шести регионах подсчет голосов полностью завершен ЦИК

Кроме этого, был начат процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

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Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине прошло голосование на местных выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, окончательные результаты выборов могут быть установлены примерно через три дня.