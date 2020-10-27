Более 91% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов избирателей, - ЦИК
Полностью процесс подсчета был завершен в шести областях
В Украине более 91 процента избирательных участков завершили подсчет голосов избирателей, составили протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"По состоянию на 12:00 27 октября 2020 года, почти 26,7 тысяч участковых избирательных комиссий, что составляет более 91 % от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей", - отметили в ЦИК.
В частности, этот процесс полностью завершен Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Кроме этого, был начат процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.
Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине прошло голосование на местных выборах. По данным Центральной избирательной комиссии, окончательные результаты выборов могут быть установлены примерно через три дня.