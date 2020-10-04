Более 83 тыс. украинских школьников находятся на самоизоляции через коронавирус, – МИНЗДРАВ

Сейчас COVID-19 болеют 1257 учеников

Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 4 октября на самоизоляции через пандемия COVID-19 находятся 83 тысячи школьников. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам Степанова, сейчас в стране коронавирусом заражены более тысячи учеников. "У нас на сегодня 1257 учеников болеют и 2158 учителей. Кроме того, на самоизоляции находятся более 83 тысяч учеников", – сказал министр.

В то же время чиновник добавил, что на самоизоляцию отправляются все дети из классов, где есть подтвержденные случаи коронавируса. "На самоизоляцию дети уходят на 14 дней, потом возвращаются. У нас четко регламентировано постановлением Кабинета Министров, нашими правилами: если в школе более 50% классов пошло на самоизоляцию, то на дистанционную форму обучения переходит вся школа", – высказался Степанов.

Напомним, в течение минувших суток, 3 октября, в Украине лабораторно подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество новых зараженных зарегистрировали в Харьковской области.