Более 7,5 тыс. случаев коронавируса: Украина 3-й день подряд бьет антирекорд

Фото из открытых источников

За сутки умер 121 человек

По состоянию на утро 23 октября в Украине зафиксировано 330 396 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

В частности, в течение последних суток было подтверждено рекордные 7 517 новых случаев, 121 человек умер, 2 680 человек преодолели болезнь. Всего от COVID-19 уже умерло 6 164 человек, выздоровел - 137 578.

Сейчас картина с заболеваемостью по регионам выглядит следующим образом:

Винницкая обл - 8923 (+141)

Волынская обл — 11792 (+218)

Днепропетровская обл — 12380 (+312)

Донецкая обл - 8160 (+264)

Житомирская обл - 11264 (+426)

Закарпатская обл — 12541 (+256)

Запорожская обл - 7495 (+402)

Ивано-Франковская обл — 17705 (+258)

Кировоградская обл - 1858 (+72)

м. Киев — 33135 (+635)

Киевская обл — 13958 (+270)

Львовская обл — 26399 (+378)

Луганская обл - 2985 (+144)

Николаевская обл - 6602 (+174)

Одесская обл — 21128 (+571)

Полтавская обл - 7532 (+316)

Ровенская обл - 16985 (+294)

Сумская обл - 9888 (+158)

Тернопольская обл — 18613 (+330)

Харьковская обл — 31592 (+693)

Херсонская обл - 2951 (+107)

Хмельницкая обл — 12413 (+471)

Черновицкая обл — 18811 (+249)

Черкасская обл — 7704 (+163)

Черниговская обл-7582 (+215)

Напомним, ранее президенту Владимиру Зеленскому представили образец возможной украинской вакцины от коронавируса. Сообщается, что образец создан на основе уникального подхода.

По словам одного из разработчиков, доктора медицинских наук Михаила Фаворова, препарат потенциально поможет бороться с новыми видами коронавирусных инфекций, которые мутируют.