Более 70 украинских школ не имеют доступа к интернету, - Шкарлет

Сергей Шкарлет Фото из открытых источников

По его словам, на начало 2020 года в Украине к интернету не были подключены 750 школ

По состоянию на сегодня, 74 украинских школы не имеют доступа к интернету. Об этом в интервью изданию Mind заявил врио министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Он опроверг информацию Министерстве цифровой трансформации Украины о якобы более 6 тыс. школ, которые не имеют нормального подключения к интернету.

"На сегодня, по результатам нашего аудита, только 74 школы не обеспечены средствами интернет-связи…

Если же речь идет о более 6 тыс. школ, не имеющих сверхскоростного интернета, то и у меня его нет... У меня даже ни планшета, ни ноутбука нет. Мне хватает телефона", - сказал Шкарлет.

По его словам, на начало 2020 года в Украине к интернету не были подключены 750 школ, на начало лета – 600, а в июле-августе – 254.

Напомним, в Ивано-Франковске депутаты проголосовали за открытие школ в городе, несмотря на красную зону карантина. Кроме того, в горсовете рекомендуют частным учреждениям образования в городе также возобновить обучение, а администрациям учебных заведений обеспечить неукоснительное соблюдение работниками всех санитарно-гигиенических требований для противодействия распространению COVID-19.