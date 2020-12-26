Более 70% COVID-кроватей имеют подключение к кислороду, - Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Сейчас в медучреждениях доступно почти 29,5 тыс. свободных коек с кислородом

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что более 70% коек, выделенных для коронавирусных пациентов, уже имеют доступ к кислороду. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По состоянию на сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид обеспечены кислородом. Сейчас 55-60% из госпитализированных нуждаются в лечении кислородом", - рассказал Ляшко.

Кроме этого, он уточнил, что всего в больницах перепрофилировано под оказание медицинской помощи людям, которые болеют коронавирусной болезнью - 64 349 коек. Из них - 44 436 коек с кислородом и это почти 70% от всех отведенных коек.

Как отмечается, на сегодня в больницах доступно 29 487 свободных коек с кислородом, а в среднем 55-60% среди госпитализированных с COVID-19 нуждаются в кислородной поддержке.

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Напомним, по состоянию на утро 26 декабря в Украине лабораторно подтвердили 1 019 876 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за последние сутки заболели 7 709 человек.