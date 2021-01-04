Более 700 человек встретили Новый год в столичном метро

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Речь идет о сроках с 23.45 31 декабря 2020 года до 00.15 01 января 2021 года

Новый год в киевском метрополитене встретил 741 пассажир. Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в Facebook.

"Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир. Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23.45 31 декабря 2020 года до 00.15 01 января 2021 года", - написал Брагинский.

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К слову, в этом году более 5 тысяч украинцев встретили Новый год в вагонах поездов. Популярными маршрутами среди украинцев на новогодние и рождественские праздники стали западные направления. Большая часть пассажиров компании направлялась с 2020-го в 2021 год в Закарпатье.