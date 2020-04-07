"Всеукраинская школа онлайн" в первый день после старта собрала более 3,3 млн зрителей, - ОП

Всеукраинская школа онлайн Фото: Офис президента

Наиболее популярными уроками стали занятия по физкультуре с участием украинских звезд

Вчера в Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" с видеоуроками для учащихся 5-11-х классов. Первый день инициативы продемонстрировал успешность замысла с запуском нового формата получения знаний. Свидетельство тому – высокие показатели просмотров телеканалов, которые транслируют уроки, сообщили в Офисе президента.

По данным компании Nielsen, в понедельник, 6 апреля, почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн". Общая аудитория первого дня проекта – более 3,3 млн "учеников" разного возраста.

На официальной YouTube-страничке Минобразования количество просмотров за последние двое суток достигло почти двух миллионов. Наиболее популярными здесь стали занятия по физкультуре с участием украинских звезд.

Но, безусловно, главным критерием является множество положительных отзывов учеников, родителей и учителей. Они – бесценны.

Офис Президента благодарит всех, кто присоединился к новому формату обучения школьников, который мы запустили в условиях карантина вследствие распространения COVID-19.

Сейчас к инициативе присоединяются и другие телеканалы и медиаплатформы. В частности, онлайн-уроки станут доступными для просмотра на "Киевстар ТВ". Также продолжаются соответствующие переговоры с региональными каналами.

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Напомним, проект стал возможным благодаря инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. К подготовке и запуску "Школы" присоединились МОН Украины, парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций, общественный союз "Освитория", а также 40 педагогов. Съемки уроков проходят в Новопечерской школе г. Киева.