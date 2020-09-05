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Более 2,8 тыс. случаев: Украина установила новый коронавирусный антирекорд

В Украине обнаружили рекордное количество больных за сутки Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в Харьковской области

В Украине в течение 4 сентября обнаружили 2 836 случаев коронавируса COVID-19, что стало новым суточным антирекордом. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах". 

Как отмечается, накануне в результате осложнений болезни погибли 50 человек, еще 1 036 больных выздоровели. 

Так, по состоянию на утро 5 сентября в Украине 133 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 811 - умерли, а 61 649 пациентов выздоровели. 

Распространение коронавируса в областях:

  • Винницкая обл - 4324 (+55)
  • Волынская обл - 5791 (+68)
  • Днепропетровская обл - 2625 (+55)
  • Донецкая обл - 1591 (+15)
  • Житомирская обл - 3622 (+72)
  • Закарпатская обл - 7988 (+100)
  • Запорожская обл - 1848 (+80)
  • Ивано-Франковская обл - 10011 (+166)
  • Кировоградская обл - 846 (+5)
  • м. Киев - 14792 (+315)
  • Киевская обл - 6105 (+88)
  • Львовская обл - 15507 (+195)
  • Луганская обл - 415 (+22)
  • Николаевская обл - 1504 (+58)
  • Одесская обл - 8260 (+222)
  • Полтавская обл - 916 (+30)
  • Ровенская обл - 9634 (+99)
  • Сумская обл - 1769 (+89)
  • Тернопольская обл - 7067 (+226)
  • Харьковская обл - 10692 (+380)
  • Херсонская обл - 464 (+20)
  • Хмельницкая обл - 2979 (+131)
  • Черновицкая обл - 10958 (+172)
  • Черкасская обл - 1849 (+93)
  • Черниговская обл - 2230 (+80)

Заметим, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, недавно в Совете национальной безопасности и обороны заявляли, что в октябре в Украине количество больных коронавирусом может составлять около 360 тыс. человек. В связи с этим была начата подготовка к существенному росту заболеваний. 

ZIK

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