Более 2,8 тыс. случаев: Украина установила новый коронавирусный антирекорд
Больше всего больных обнаружили в Харьковской области
В Украине в течение 4 сентября обнаружили 2 836 случаев коронавируса COVID-19, что стало новым суточным антирекордом. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".
Как отмечается, накануне в результате осложнений болезни погибли 50 человек, еще 1 036 больных выздоровели.
Так, по состоянию на утро 5 сентября в Украине 133 787 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 811 - умерли, а 61 649 пациентов выздоровели.
Распространение коронавируса в областях:
- Винницкая обл - 4324 (+55)
- Волынская обл - 5791 (+68)
- Днепропетровская обл - 2625 (+55)
- Донецкая обл - 1591 (+15)
- Житомирская обл - 3622 (+72)
- Закарпатская обл - 7988 (+100)
- Запорожская обл - 1848 (+80)
- Ивано-Франковская обл - 10011 (+166)
- Кировоградская обл - 846 (+5)
- м. Киев - 14792 (+315)
- Киевская обл - 6105 (+88)
- Львовская обл - 15507 (+195)
- Луганская обл - 415 (+22)
- Николаевская обл - 1504 (+58)
- Одесская обл - 8260 (+222)
- Полтавская обл - 916 (+30)
- Ровенская обл - 9634 (+99)
- Сумская обл - 1769 (+89)
- Тернопольская обл - 7067 (+226)
- Харьковская обл - 10692 (+380)
- Херсонская обл - 464 (+20)
- Хмельницкая обл - 2979 (+131)
- Черновицкая обл - 10958 (+172)
- Черкасская обл - 1849 (+93)
- Черниговская обл - 2230 (+80)
Заметим, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, недавно в Совете национальной безопасности и обороны заявляли, что в октябре в Украине количество больных коронавирусом может составлять около 360 тыс. человек. В связи с этим была начата подготовка к существенному росту заболеваний.