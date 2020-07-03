Более 19 тыс. проверок: Зеленский заявил, что во время карантина бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Количество проверок увеличивается ежедневно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бизнес, который зарабатывает деньги во время карантина, должны следить за соблюдение условий карантина и не подвергать опасности своих клиентов. Об этом он сказал во время селекторного совещания, сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, президента также проинформировали о том, что с 19 июня было проведено более 19 тыс. проверок на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания.

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Кроме этого, количество проверок ежедневно увеличивается, и за последние три дня совершили почти 12 тысяч.

"Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения", – отметил Зеленский.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что даже когда в Украине показатель будет больше, чем 60 активных больных COVID-19 на 100 тыс. населения, власть не планирует возвращаться к тотальному строгому карантину.