Более 160 украинцев болеют коронавирусом за рубежом, - МИД

Смогли выздороветь 11 украинцев

Министерство иностранных дел фото - из открытых источников

В Министерстве иностранных дел заявили, что 166 граждан Украины проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 за рубежом. Об этом сообщает прессслужба ведомства в Telegram-канале.

Согласно сообщению, по состоянию на 3 апреля случаи заболевания украинцев зафиксировано в таких странах:

Италия - 121;

Греция - 16;

Польша - 4;

Германия - 4;

Доминиканская республика - 4.

По одному больному гражданину Украины известно в Австрии, Британии, Испании, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Швейцарии и Швеции.

Как отмечается, 11 украинцев в Италии, Нигерии, ОАЭ, Польши, Германии и Японии выздоровели, однако известно о пяти летальных случаев.

Напомним, правоохранители оштрафовали на 17 тыс. гривен гражданку Украины, которая после возвращения из Таиланда нарушила режим карантина и не самоизолировалась, несмотря на подписанный документ.