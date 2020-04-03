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Более 160 украинцев болеют коронавирусом за рубежом, - МИД

Смогли выздороветь 11 украинцев

Министерство иностранных дел

 фото - из открытых источников

В Министерстве иностранных дел заявили, что 166 граждан Украины проходят лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 за рубежом. Об этом сообщает прессслужба ведомства в Telegram-канале

Согласно сообщению, по состоянию на 3 апреля случаи заболевания украинцев зафиксировано в таких странах:

  • Италия - 121;
  • Греция - 16;
  • Польша - 4;
  • Германия - 4;
  • Доминиканская республика - 4.

По одному больному гражданину Украины известно в Австрии, Британии, Испании, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, Соединенных Штатах Америки, Таиланде, Швейцарии и Швеции.

Как отмечается, 11 украинцев в Италии, Нигерии, ОАЭ, Польши, Германии и Японии выздоровели, однако известно о пяти летальных случаев. 

Напомним, правоохранители оштрафовали на 17 тыс. гривен гражданку Украины, которая после возвращения из Таиланда нарушила режим карантина и не самоизолировалась, несмотря на подписанный документ.

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