Более 160 на 100 тысяч: В Украине резко вырос показатель заболеваемости COVID-19

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В конце прошлого месяца показатель заболеваемости составил 48 на 100 тысяч населения

В Украине по состоянию на 29 июля показатель заболеваемости коронавирусной болезню COVID-19 составил 161,4 на 100 тысяч населения, что более чем втрое превышает показатели в сравнении с прошлым месяцем. Об этом сообщает пресс-служба ЦОС.

Так, по состоянию на 29 июля, показатель заболеваемости на COVID-19 составил 161,4 на 100 тысяч населения. Показатель летальности дошел отметки 2,4 процента: от начала пандемии в Украине умерло 1 650 больных COVID-19 человек.

Для сравнения по состоянию на 23 июня показатель заболеваемости составил 48 на 100 тысяч населения, а количество активных больных - 20 083.

В связи с увеличением количества больных в ЦОС предоставили основные рекомендации, которые могут уберечь от заражения COVID-19:

социальная дистанция в общественных местах на расстоянии не менее метра от других, масочный режим. По возможности, не касайтесь руками глаз, рта, носа;

регулярное использование антисептиков с содержанием спирта не менее 60 процентов, в том числе в магазинах;

избегайте мест большого скопления людей;

тщательно обрабатывайте овощи и фрукты чистой водой, особенно, если едите их сырыми.

Центр общественного здоровья

В случае повышения температуры, появления кашля и затрудненного дыхания, нужно позвонить к семейному врачу, который при необходимости, оперативно направит пациента в специализированное лечебное учреждение.

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения Украины изменили систему определения показателей заболеваемости COVID-19.

В частности, показатели будут устанавливать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.