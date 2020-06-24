Более 10 тысяч заявлений за 6 месяцев: Федоров отчитался о работе "єМалятко"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook

Министр отметил, что 9 977 новорожденных уже получили собственный налоговый номер

За почти 6 месяцев от старта проекта 10 117 малышей получили свои первые документы с помощью "єМалятко". Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"За почти 6 месяцев от старта проекта 10 117 малышей получили свои первые документы с помощью "єМалятко". Это около 8% от всех детей, рожденных в Украине", - написал Федоров.

Министр отметил, что 9 977 новорожденных уже получили собственный налоговый номер, а 6 406 — уникальный номер записи в реестре (УНЗР). Также помощь при рождении ребенка получили 7 433 семьи.

По его словам, эта услуга уже доступна в 31 городе Украины. В частности, родители могут получить ее в одном из 30 родильных домов, 60 ЦПАУ или 95 отделов ДРАЦС.

"В ближайшее время планируем запуск услуги в ЦПАУ и отделах ДРАЦС в 50 новых городах и поселках. А уже в конце года "єМалятко" станет доступным на портале Дія. Так, получить все необходимые для ребенка услуги можно будет онлайн из любой точки страны", - добавил Федоров.

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Напомним, 3 января 2020 года Министерство цифровой трансформации запустило услугу "єМалятко", которая должна упростить прохождение ряда бюрократических услуг для молодых родителей.